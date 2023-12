Reprodução/PSB/X - 19.12.2023 Datena se filia ao PSB, ao lado de Tabata Amaral, do presidente da sigla, Carlos Siqueira, e Márcio França

O apresentador José Luiz Datena se filiou nesta terça-feira (19) ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ele é cotado para pleitear a vaga de vice da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) na corrida à prefeitura de São Paulo em 2026.

O evento ocorreu na sede do partido em Brasília, e contou com a presença do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin.

Reportagem em atualização.*