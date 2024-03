Marcelo Camargo/Agência Brasil - 19/12/2023 Supremo Tribunal Federal (STF)

A aprovação do trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF) subiu de 27% para 29% desde dezembro, quando o Datafolha fez o último levantamento avaliativo sobre os 11 ministros da Corte. A reprovação do STF diminuiu dez pontos em três meses, o segundo menor nível desde o início das aferições, em 2019.



Desde dezembro de 2023, quando a reprovação da Corte havia atingido o maior percentual desde 2019. O STF protagoniza o seu maior embate pela defesa do Estado democrático de direito, devido a trama golpista que gira em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Prisões, afastamentos e depoimentos de ex-comandantes e ex-ministros foram alguns dos acontecimentos nos últimos meses, após autorização do ministro Alexandre de Moraes.

As investigações ainda estão em curso e não há uma data para que sejam finalizadas. Não é a primeira vez que o STF se envolve em decisões de cunho político essencial para o país. Mensalão, Petrolão e a Operação Lava Jato (e sua descontinuação) são episódios em que a Corte esteve envolvida.





Números levantados pelo Datafolha

De acordo com o instituto, os simpatizantes do PT são os que mais acreditam no trabalho do STF, com 49% consideram o trabalho da Corte ótimo ou bom. O índice chega a 55% entre os que consideram o governo Lula ótimo ou bom.

Em contrapartida, 65% dos apoiadores do PL, que tem Bolsonaro como figura central da sigla, reprovam a Corte, bem como 63% veem o governo do presidente Lula como ruim ou péssima. As pessoas que completaram o curso superior (41%), também reprovam os ministros.

No entanto, nem sempre o STF contou com o apoio dos petistas, tampouco com a rejeição dos bolsonaristas. Nos anos em que Lula e seus aliados políticos entraram em crise política, a Corte era tida como "inimiga" dos petistas. Os levantamentos feitos pelo Datafolha começaram a ser feitos quando Bolsonaro deixou clara sua "guerra" institucional contra o STF.

Início dos embates

A abertura do inquérito das fake news e os ataques contra os ministros foram um dos motivos do embate de Jair Bolsonaro contra o STF. Assim como o negacionismo do então presidente durante a fase aguda da pandemia de Covid-19, quando a Corte deu razão aos governadores ao dar autonomia para os estados decidirem as políticas de seu território.

Em maio de 2020, a reprovação do STF nas pesquisas do Datafolha chegaram a 35%. Após o conflito intenso do ano passado, iniciado com os atos golpistas em janeiro deste mesmo ano e a reação do Supremo, foram alguns dos pontos para o levantamento de março deste ano.

