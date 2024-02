Ricardo Stuckert O presidente petista vem acenando sobre uma possível aliança para as eleições deste ano

Em um evento realizado na cidade do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7) , o presidente Lula (PT) elogiou a gestão do prefeito carioca Eduardo Paes (PSD). Os elogios se dão após uma intensa negociação entre ambas as partes, já que o PT deseja que o vice seja alguém indicado pelo partido.



Durante o evento, o presidente relembrou de gestões anteriores ao mencionar indiretamente o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), hoje deputado federal. "O que a gente gostaria é que vocês respeitassem a diferença do prefeito que vocês tiveram há pouco tempo atrás, e do trabalho que ele [Paes] faz nesses anos em que voltou à prefeitura”, afirmou o presidente.









O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também foi alvo de críticas do petista. “Confesso que vou morrer sem entender o que aconteceu nas eleições para presidente de 2018. O Brasil não merecia eleger uma praga de gafanhoto para dirigir esse país”, ironizou.

No final de fevereiro, é esperado que um novo encontro entre Lula e Paes aconteça. Dessa vez, para que seja discutido o repasse de verbas para obras na cidade do Rio de Janeiro .