Reprodução/YouTube/CanalGov Lula fala durante anúncio de novo IFRJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (7), que "nenhuma mulher que namorar com um ajudante geral". A fala ocorreu durante a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do campus do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) , no Complexo do Alemão.



No contexto, o presidente da República exaltava o ensino e ressaltava a importância de ter uma profissão. "Se a gente não tiver uma profissão, vai ser ajudante geral. E ajudante geral não ganha nada", comentou Lula.

"Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira de trabalho, qual é sua profissão? Ajudante geral. A mulher fala: 'pô, cara, nem uma profissão você tem, para levar arroz e o feijão no final do mês...' Então, tem que estudar", acrescentou.

Em seguida, o petista afirmou que seu governo está priorizando o investimento na educação. "Estou investindo para tirar essa meninada da rua, da bala perdida, do crime organizado", pontuou Lula.

O campus do IFRJ receberá um investimento de R$ 15 milhões e tem previsão de conclusão em dezembro de 2025. De acordo com o governo federal, a expectativa é que o Instituto receba até 1,4 mil estudantes.

O novo campus do IFRJ atuará nos eixos de Ambiente e Saúde, oferecendo cursos na área de enfermagem, farmácia e análises clínicas, além de Controle e Processos Industriais, com cursos em automação industrial, mecânica e sistemas de energia.

Além disso, foi anunciada a construção de mais três unidades do IFRJ: Complexo do Alemão, Belford Roxo e Parque Olímpico/Cidade de Deus. Essas iniciativas ampliarão o acesso à educação técnica e profissional no estado, beneficiando milhares de alunos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das regiões atendidas.

Através do Novo PAC (Novo Programa de Aceleração de Crescimento), a gestão de Lula prevê utilizar R$ 3,9 bilhões para investir na construção de 100 novos institutos federais.