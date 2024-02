Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 27.10.2023 Lula criticou Bolsonaro em evento realizado no RJ

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não economizou nas críticas ao seu antecessor Jair Bolsonaro (PL), em evento realizado nesta terça-feira (6), em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Ao criticar o ex-mandatário por paralisar as obras do programa "Minha Casa, Minha Vida", o petista chamou o opositor de "maluco", "aloprado" e "ignorante".



"Parece que o maluco que governou esse país era um aloprado. Ele não entendia nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de pregar o ódio e ofender os outros. O cara deixou morrer 700 mil pessoas nesse país dizendo que a Covid era uma gripezinha. Ignorante. Um cara ignorante como ele jamais deveria ter chegado à Presidência da República. Ele deveria ter ido para outro lugar e de lá nunca mais sair", disse o presidente.

Lula esteve em Belfort Roxo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para inaugurar uma escola municipal e fazer anúncios de um instituto federal de educação e de um hospital oncológico na região. No evento, o presidente foi acompanhado do prefeito Waguinho (Republicanos) e da deputada e ex-ministra Daniela Carneiro (União Brasil).





"O Waguinho não teve medo dos negacionistas, não teve medo dos malucos e resolveu me apoiar em 2022. Não esqueço nunca aquela noite em que vim aqui, trazido pelo André Ceciliano. Tive a oportunidade de conhecer você e a Daniela. Se ninguém acredita, eu posso dizer, amor a primeira vista existe", comentou Lula, reforçando a parceria com Waguinho e Daniela Carneiro.

Farpas

No último sábado (3), Bolsonaro foi o responsável por alimentar a rivalidade com Lula. Em entrevista concedida a um veículo de comunicação de Portugal, o ex-presidente afirmou que o petista foi beneficiado por decisões do STF nas eleições de 2022.

"A Justiça brasileira, o STF, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E, depois, o STF, que tem três de seus ministros no TSE, também trabalhou para eleger Lula a qualquer preço", disparou.