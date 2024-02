PR/Ricardo Stuckert Lula critica empresários e promete 100 institutos federais no país





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (7) a criação de 100 novos institutos federais em todo o país, durante agenda na zona oeste do Rio de Janeiro. Em seu discurso, Lula enfatizou o papel do Estado em proporcionar oportunidades para todos e criticou empresários que buscam benefícios bilionários junto ao governo.

Lula também abordou a questão da dívida ativa brasileira, destacando a disparidade entre ricos e pobres no acesso ao crédito. Ele ressaltou a importância de políticas que permitam aos mais necessitados prosperar.

Durante a cerimônia no Rio de Janeiro, o presidente inaugurou o Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado e lançou a pedra fundamental do Campus Parque Olímpico/Cidade de Deus do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Essa iniciativa faz parte do plano de expansão dos institutos federais pelo país, visando garantir acesso à educação técnica e profissional às comunidades.

O novo campus do IFRJ atuará nos eixos de Ambiente e Saúde, oferecendo cursos na área de enfermagem, farmácia e análises clínicas, além de Controle e Processos Industriais, com cursos em automação industrial, mecânica e sistemas de energia. O governo destinará R$ 15 milhões para a construção do campus, prevista para ser concluída em 2025.

Além disso, foi anunciada a construção de mais três unidades do IFRJ: Complexo do Alemão, Belford Roxo e Parque Olímpico/Cidade de Deus. Essas iniciativas ampliarão o acesso à educação técnica e profissional no estado, beneficiando milhares de alunos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das regiões atendidas.