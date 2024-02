Marcelo Stuckert/Divulgação Lula e Alckmin em convenção do PSB





Após as declarações controversas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), durante a abertura dos trabalhos legislativos em 2024, a bancada do PSB (Partido Socialista Brasileiro) na Casa está considerando deixar o bloco liderado por Lira.

As falas do presidente da Câmara foram vistas como uma ameaça ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que desagradou profundamente os deputados do PSB.

Diante desse cenário, as lideranças do PSB estão avaliando cuidadosamente as opções disponíveis e decidirão se permanecerão no bloco de Arthur Lira ou se buscarão novas alianças.

Entre as possibilidades consideradas pelo partido estão a integração ao bloco do PT. Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, conversou com líderes do PSB e demonstrou muito interesse em ter a sigla ao lado dos petistas.

Os blocos do PSD e Republicanos, segundo o jornalista Lauro Jardim, também buscam contar com o PSB. As duas legendas disputam à presidência da Câmara e por isso tratam o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin como fundamental para se fortalecer na Casa.





A reunião para deliberar sobre o futuro do PSB na Câmara dos Deputados está marcada para ocorrer após o período de carnaval, momento em que os líderes da sigla se reunirão para discutir estratégias e tomar uma decisão conjunta.