Divulgação Arthur Maia e Eliziane Gama, presidente e relatora da CPMI do 8 de janeiro

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro finaliza os trabalhos nesta terça-feira (17) com a leitura do relatório final, assinado pela relatora e senadora Eliziane Gama (PSD-MA) . Ao iG, a parlamentar afirmou que o documento será “bem consolidado” e apresentado com a expectativa de que as investigações “não se encerrem na CPMI”.

A comissão foi instalada no dia 25 de maio , aprovou mais de 180 requerimentos e realizou 20 oitivas. Entre os principais depoentes estão: o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid; o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques e o hacker Walter Delgatti Neto, mais conhecido como “hacker da Vaza Jato”.

As oitivas foram finalizadas no dia 3 de outubro com o empresário Argino Bedin, suspeito de ter financiado os atos golpistas . Havia a expectativa ainda da comissão ouvir Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e também foi candidato a vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, mas o depoimento foi cancelado. Era esperado também o depoimento da deputada federal, Carla Zambelli (PL-SP), ligada ao hacker Walter Delgatti .

“As informações em poder da CPMI, compostas de dados sigilosos ou não, compartilhamento de relatórios e as oitivas realizadas já nos trazem subsídios robustos e suficientes para a construção de um relatório final bem consolidado”, afirma a relatora ao iG.

A CPMI do 8 de janeiro apresenta o relatório final a partir das 9h. Se houver pedido de vista, a leitura do documento será retomada na quarta-feira (18) e ocorrerá a votação para aprovação do texto.