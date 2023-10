Reprodução: Flipar A morte de Bruna Valeanu foi confirmada em 10/10. Ela tinha 24 anos e vivia em Israel há 8 anos.

Um vídeo mostra a brasileira Bruna Valeanu abrigada em um bunker antes de ser morta pelo Hamas, no último dia 7 de outubro, quando o grupo terrorista invadiu uma festa rave e matou pelo menos 260 pessoas, das quais 3 eram brasileiros.



Ela estava na festa Universo Paralello, que ocorria próximo à Faixa de Gaza.

As imagens foram divulgadas pelo Fantástico, da TV Globo. Na gravação é possível observar Bruna, de roupa preta, ao lado de outros jovens, encolhida e visivelmente amedrontada. Veja:

Assisti esse vídeo há dias atrás, e me chamou atenção essa menina de preto, chorando, deitada, perto da janela.



Pois bem, agora o Fantástico revelou que essa menina é aquela brasileira loirinha que morreu: a Bruna Valeanu pic.twitter.com/YbgznXFatl — State Soul (@Statesoul9) October 16, 2023





A jovem de 24 anos, nascida no Rio de Janeiro, vivia há 8 anos em Israel, na cidade de Petah Tikva, com a mãe e a irmã mais velha. Ela estudava comunicação e marketing e foi para a festa com um grande grupo de amigos brasileiros e israelenses.

Valeanu também foi instrutora de tiro nas Forças de Defesa Israelenses entre agosto de 2018 e 2020.

A rave chamada Universo Paralello aconteceu no deserto de Negev, no sul de Israel e a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza. Foi nesse local que o brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, também de 24 anos, foi encontrado morto, assim como Karla Stelzer Mendes, de 41 anos.