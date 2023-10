Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 06/06/2023 Senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI do 8 de Janeiro

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro cancelou os depoimentos até a leitura do relatório final da comissão, que deve ocorrer no dia 17 de outubro às 9h. O colegiado ouviria nesta quinta-feira (5) o subtenente Beroaldo José de Freitas Júnior, do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ele participou da defesa da sede dos Três Poderes no dia das invasões e foi promovido por ato de bravura.

O requerimento para ouvir o subtenente é de autoria do deputado Ramagem (PL-RJ). Segundo o parlamentar, Beroaldo pode auxiliar em “questões concernentes aos informes enviados pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) com o objetivo de acautelar, alertar e prevenir autoridades e órgãos públicos”.

De acordo com Freitas Júnior, em certo momento dos ataques, ele chutou as grades do Planalto para salvar outros PMs de um "massacre certo". Ele conta também que precisou ser duro com o comandante do Exército ao ver a “frouxidão” dos soldados diante dos ataques.

"Reconheço que fora uma medida extrema, a fim de que essa incoerente apatia do oficial do Exército não contaminasse nossa tropa e fôssemos dominados pelo medo e desespero, o que resultaria consequências devastadoras e derrota certa", disse o então primeiro-sargento.





Relatório Final

Durante a sessão de terça-feira (3), quando o colegiado ouviu o empresário Argino Bedin , suspeito de ter financiado os atos golpistas, foi decidido pelo presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia (União Brasil - BA) que não haverá mais convocações além de Beroaldo Freitas Júnior.

No entanto, nesta quarta-feira (4), Maia emitiu uma nota cancelando a sessão, alegando que "diante da expectativa de baixo quórum para oitiva e do enfoque maior dos gabinetes na preparação do relatório final e de eventuais votos em separado, informamos que a reunião de amanhã está cancelada".

Ainda, na sessão de terça-feira, os senadores e deputados votaram, por 14 a 10, a rejeição da convocação de Sandro Augusto de Sales Queiroz, que chefiava a Força Nacional no dia 8 de janeiro.

Com mais nenhuma audiência marcada para semana que vem, a próxima sessão será no dia 17 de outubro, data em que a relatora da comissão, Eliziane Gama (PSD-MA), irá apresentar o relatório final dos trabalhos do colegiado aos congressistas. Se houver pedido de vista, a leitura do documento será retomada na quarta-feira (18) e a votação para aprovação do texto será realizada.