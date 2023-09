Foto: Divulgação MIR A secretária Iêda Leal afirma que o Ministério deseja se aproximar dos municípios

Durante a Caravana Federativa, no Rio de Janeiro, o Ministério da Igualdade Racial (MIR) apresentou aos municípios do estado o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial ( Sinapir ). O programa tem o objetivo de orientar as cidades na implementação de políticas de combate ao racismo.

A secretária de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Iêda Leal explica a proposta de levar Sinapir para gestores, secretários e prefeitos do estado.

'Nós entramos fazer que as prefeituras possam construir cidades antirracistas. Para ser antirracista tem que ter informação e compartilhamento das ideias. Por exemplo, o racismo está ligado à saúde e a economia das cidades. O Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial deseja envolver pessoas interessadas em uma sociedade com mais respeito", disse a representante do MIR .

















Iêda acrescenta que o plano almeja levar a história negra as cidades através da educação . Segundo ela, "para que as pessoas possam fazer um recorte racial positivo da história do negro no Brasil".

A secretária ainda comentou a participação do Ministério da Igualdade Racial na Caravana.

"A Caravana Federativa é a nossa concretização para nós [ministérios] ficarmos mais próximos dos estados e dos municípios. Escutar prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras e deputados estaduais. Para que a gente possa deixar as prefeituras à vontade para tirar dúvidas e resolver problemas. Atendemos pessoalmente todos que estão envolvidos”.