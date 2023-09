Redes sociais Deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) foi acusado novamente de racismo

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) foi racista em participação do podcast 3 Irmãos, exibido no YouTube. A fala gerou o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o deputado preste depoimento.

"Aí você vai ver na África: quase todos os países são ditaduras. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter democracia, é preciso ter o mínimo de capacidade cognitiva para entender o bom e o ruim, o certo e o errado. Tentaram fazer democracia na África várias vezes”, afirmou o bolsonarista.

Integrantes da Câmara dos Deputados acionaram o STF para que o deputado seja investigado por racismo. Não foi a única fala racista proferida na sua participação no podcast. No programa, Gayer também comparou os africanos a macacos, afirmou que eles teriam quociente de inteligência baixo (QI), entre outras afirmações mais do que polêmicas. Segundo ele, o nível seria de apenas 72 pontos.

Não é a primeira repercurssão pelas falatas racistas do deputado. Em julho, a Advocacia Geral da União (AGU) abriu uma notícia crime pelo mesmo motivo de incitação ao racismo .