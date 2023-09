Reprodução/Roda Viva/TV Cultura e Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Nunes citou o nome de Boulos





O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), apagou uma publicação no Twitter em que ligava a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ao PSOL, partido de Guilherme Boulos.

Na publicação excluída, Nunes citou a ex-assessora Marcelle Decothé da Silva, exonerada da pasta, para atacar Boulos, pré-candidato à prefeitura em 2024 na capital paulista.

Marcelle fez comentários tidos como xenófobos durante uma visita no último domingo (24) ao estádio do Morumbi com a ministra Anielle, chamando o público presente de "torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade".

O prefeito acusou Decothé de ser uma "militante do PSOL que estava com ministra do PSOL" e de cometer ato de xenofobia contra torcedores.

O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, negou que Marcelle e Anielle tenham sido filiadas ao partido e chamou Nunes de difusor de fake news.

O prefeito de São Paulo fez uma segunda publicação sobre o tema, sem mencionar a ministra, tratando o erro anterior como "erro de digitação".





Disputa em São Paulo

Guilherme Boulos lidera a corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, de acordo com uma pesquisa Datafolha, com 32% das intenções de voto, enquanto Nunes tem 24%. Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União) também foram mencionados na pesquisa.