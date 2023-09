Foto: Alê Bastos/Ascom-SRI/PR O evento reuniu representantes de 37 Ministérios

Nos dias 28 e 29 de setembro, o Rio de Janeiro recebe a Caravana Federativa , uma iniciativa da Secretaria de Assuntos Federativos (SEAF), em parceria com da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República. O evento reúne representantes de 37 ministérios para que gestores, secretários, prefeitos e prefeitas possam ampliar a participação de suas cidades nos programas governamentais.

O prefeito Eduardo Paes e do governador Cláudio Castro participaram do evento na manhã desse quinta-feira (28). Somente no primeiro dia, foram registrados mais de 2 mil atendimentos. O Rio de Janeiro é a segunda cidade a receber a ação itinerante, a primeira aconteceu em Salvador, Bahia, em agosto deste ano. De acordo com a SIR o próximo destino é a capital do Rio Grande do Sul.

O projeto itinerante propõe que governo federal sai da esplanada dos ministérios se aproxime das unidades federativas para fomentar a adesão dos municípios a programas sociais como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família , Mais Médicos, entre outros. Segundo a Secretaria de Relações Institucionais os Ministérios mais procurados foram: Desenvolvimento Social(MDS), Cultura(MinC), Justiça e Segurança Pública (MJSP)

Gestores buscam informações sobre projetos sociais



O secretário executivo adjunto do MDS, Ranniêr Ciríaco contou que o estande é procurado por pessoas que querem se informar sobre os Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas),e centros de atendimento e acolhimento.

“Toda a área da assistência social perpassa pelo MDS, que gere e cuida de toda gestão do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). Aqui a gente tem os programas do Bolsa Família, o plano Brasil sem Fome e Cadastro único”, explicou o secretário.

Foto: Louise Freire/ IG Municípios bucam programas do Ministério de Desenvolvimento Social

Ele afirma que os serviços do Ministério de Desenvolvimento Social um dos mais buscados da Caravana Federativa foi cofinanciamento da rede SUAS. Os representantes municipais procuraram informações sobre as políticas, rede de proteção e linha de entrada do programa Bolsa Família. Ranniêr destaca a importância da aproximação dos Ministérios com os municípios.

“O Brasil é um país de dimensão continental. Nem sempre os gestores municipais, os parlamentares, os vereadores ou os prefeitos têm essa facilidade de ir até Brasília levar suas demandas. Um evento como a Caravana apresenta todos os programas do governo em um único lugar. É possível rodar pelos estandes, conversar com cada Ministérios, entender as políticas e levar mais serviços para população”, conclui o representante do MDS.