Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial , afirmou nesta quinta-feira (27) acreditar que os acusados de assassinar sua irmã e vereadora, Marielle Franco, receberam altas quantias em dinheiro.

"Ninguém cometeria um crime daquele sem ter sido muito bem pago. Primeiro pela dificuldade que foi aquilo, segundo por toda questão que envolve não só o carro, mas a arma do crime", disse a ministra.

"Agora é focar no futuro. Foram mais de cinco anos de espera. Espero de verdade que não precise esperar mais cinco anos para saber quem mandou matar e por que", complementou.





Anielle comemorou os recentes avanços nas investigações acerca do crime que aconteceu no dia 15 de março de 2018. A Polícia Federal prendeu, nesta semana, ex-bombeiro Maxwell Corrêa após a delação premiada de Élcio de Queiroz.

Ela classificou tanto a prisão como a delação como "um passo muito importante" e que, apesar da longa espera, as novas provas dão esperança em relação à resolução do caso.

As declarações feitas por Anielle aconteceram no dia em que Marielle Franco completaria 44 anos. A ministra usou as suas redes sociais para prestar homenagem à irmã e afirmar que hoje celebra a data "de outra forma".

"Esse foi o último aniversário que comemoramos juntas. Queria poder celebrar sua vida da maneira que sempre fizemos. Hoje, celebro de outra forma, vendo o mundo ecoar sua memória, vendo seu legado florescendo em todos os espaços. E é exatamente isso que me faz seguir", postou na sua conta oficial do Twitter.

— Anielle Franco (@aniellefranco) July 27, 2023