Valter Campanato/Agência Brasil Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais





Após um evento no Palácio do Planalto, deputados federais do PSD protagonizaram uma cena de pressão direta ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), nesta terça-feira (26). O grupo, que inclui parlamentares como Pedro Paulo, Laura Carneiro e Antônio Britto, cercou o ministro para apresentar suas reivindicações.

As demandas dos deputados foram claras e envolveram principalmente nomeações para o comando da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Esta solicitação se deu em decorrência da reforma ministerial realizada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que visou acomodar o centrão.





Outro ponto abordado pelos deputados foi a liberação de recursos federais destinados à área de saúde no estado do Rio de Janeiro. Esses recursos estão previstos no orçamento do Ministério da Saúde com a rubrica RP2/A4, parte do extinto orçamento secreto.

Durante a conversa, a deputada Laura Carneiro fez referência à ministra da Saúde, Nísia Trindade, sugerindo que ela também poderia ser afetada caso as demandas apresentadas pelos parlamentares não fossem atendidas.