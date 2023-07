José Cruz/Agência Brasil Bolsonaro criticou apoio de Tarcísio ao texto da reforma tributária





Jair Bolsonaro (PL) afirmou que movimentos políticos realizados por Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, em apoio à aprovação da reforma tributária geraram desgaste em meio a aliados.

Em reunião realizada nesta quinta-feira (6) junto à bancada do PL, o ex-chefe do Executivo afirmou que o atual governador de São Paulo não tem a "experiência política" que muitos dos parlamentares presentes no encontro têm.

"O Tarcísio não tem, com todo o respeito, uma experiência política que muitos de vocês têm. Nós não queremos, nesta proposta que tá aí, dizer que vai ser melhorada por emendas. Não tem garantia nenhuma de aprovação. O que o Tarcísio está expondo e eu conversei longamente com ele, é essas possíveis emendas entrarem agora no corpo da PEC", disse.





Jair complementou ressaltando que "muita gente ficou chateada com o Tarcísio" após ele se encontrar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e afirmar que concorda com boa parte do texto da reforma tributária, que está em tramitação na Câmara .

"A espinha dorsal da reforma tem a concordância de São Paulo. Concordamos com 95% da reforma. São questões pontuais", afirmou o político do Republicanos.

Bolsonaro teria ficado “transtornado” com a declaração de Tarcisio e com sua respectiva foto ao lado de Haddad, segundo informações divulgadas pela jornalista Andréia Sadi.

Tarcísio hostilizado

Tarcísio foi hostilizado por parlamentares da ala bolsonarista na manhã desta quinta-feira ao defender que o (PL) apoiasse a Reforma Tributária que deve ser votada na Câmara.

Nas imagens gravadas por um dos participantes da reunião, Tarcisio aparece dizendo que acha “arriscado para a direita abrir mão da Reforma Tributária”. Porém, o governador do Estado com a maior economia do país é interrompido por parlamentares que são contrários à reforma.

O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que convocou a reunião para fechar uma posição oficial do PL sobre o tema, precisou intervir para que Tarcisio concluísse sua fala, e pediu para que não filmassem a reunião.

Tarcísio é hostilizado em reunião do PL; veja o vídeo ⟶ https://t.co/gUoJrlGfSh pic.twitter.com/aEV1F89rln — iG Último Segundo (@ultimosegundo) July 6, 2023