Divulgação/Alesp Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), foi hostilizado por parlamentares da ala bolsonarista, na manhã desta quinta-feira (6), ao defender que o Partido Liberal (PL) apoiasse a Reforma Tributária que deve ser votada na Câmara. O ex-ministro da Infraestrutura do Brasil também ouviu, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele não tem experiência política. As informações são da Agência Reuters.

Nas imagens gravadas por um dos participantes da reunião, Tarcisio aparece dizendo que acha “arriscado para a direita abrir mão da Reforma Tributária”. Porém, o governador do Estado com a maior economia do país é interrompido por parlamentares da ala bolsonarista do PL, que são contrários à reforma. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto – que convocou a reunião para fechar uma posição oficial do PL sobre o tema – precisou intervir para que Tarcisio concluísse sua fala, e pediu para que não filmassem a reunião.

Veja o vídeo:

Tarcísio é hostilizado em reunião do PL; veja o vídeo ⟶ https://t.co/gUoJrlGfSh pic.twitter.com/aEV1F89rln — iG Último Segundo (@ultimosegundo) July 6, 2023





Após encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) – que foi o principal rival de Tarcisio nas eleições para o governo de São Paulo em 2022 –, o republicano disse concordar com “95% do texto” da reforma. Bolsonaro teria ficado “transtornado” com a declaração de Tarcisio e com sua respectiva foto ao lado de Haddad, segundo informações divulgadas pela jornalista Andréia Sadi.

Jair Bolsonaro, ao dizer que Tarcisio de Freitas não tem “experiência” política, teria atacado o que chamou de “reforma do PT”. Após o encontro, o governador se reuniu com Arthur Lira (PP-AL), que tem trabalhado para garantir a votação da Reforma Tributária, inclusive suspendendo todas as atividades da Câmara dos Deputados para que os congressistas foquem na pauta.