Isac Nóbrega/PR Arthur Lira, presidente da Câmara, e Bolsonaro

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), revelou nesta sexta-feira (7) que entrou em contato com Jair Bolsonaro (PL) e defendeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), diante do desentendimento gerado entre o ex-presidente e o ex-ministro da Infraestrutura no entendimento acerca da Reforma Tributária.

Durante pronunciamento na Câmara, Lira disse que ligou e mandou mensagem para Bolsonaro ainda ontem, quinta-feira (6), dia em que a reforma foi aprovada com ampla maioria na Casa. “Colocando justamente, sem fazer juízo de valor nem pedindo posicionamento, que essa reforma nasceu no governo dele, foi tocada dentro do Congresso e de que ela era do Brasil”, afirmou.

Arthur Lira ainda corroborou a postura de Tarcísio. “Fiz uma observação: de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser preservado”. O presidente da Câmara dos Deputados agradeceu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o presidente Lula (PT) pela realização e atuação da Reforma Tributária.

"O Senado vai ter a oportunidade de fazer uma discussão mais pausada, com um olhar mais agudo, e saberemos avaliar o texto que, com certeza, deve voltar do Senado", disse Lira.

Desentendimento entre Tarcísio e Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), foi hostilizado por parlamentares da ala bolsonarista, na manhã dessa quinta-feira (6), ao defender que o Partido Liberal (PL) apoiasse a Reforma Tributária que, horas depois, foi aprovada na Câmara com 382 votos a favor ante os 118 votos contrários. O ex-ministro da Infraestrutura do Brasil ouviu, do ex-presidente Bolsonaro, que ele não tem “experiência” política.

Após encontro com o ministro Haddad – que foi o principal rival de Tarcísio nas eleições para o governo de São Paulo, em 2022 –, o republicano disse concordar com “95% do texto” da reforma. Bolsonaro teria ficado inconformado com a declaração de Tarcísio e com sua respectiva foto ao lado do ministro da Fazenda.

Em um vídeo gravado durante a reunião do PL, é possível ver Tarcísio argumentando que acha “arriscado para a direita abrir mão da Reforma Tributária”. Porém, o governador do Estado com a maior economia do país é interrompido por parlamentares da ala bolsonarista da sigla, contrários à reforma. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto – que convocou a reunião para fechar uma posição oficial do PL sobre o tema, recebendo Tarcísio de Freitas como convidado – precisou intervir para que o governador concluísse sua fala, e pediu para que não filmassem a reunião.