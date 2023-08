Reprodução / Youtube FlowPodcast - 09.08.2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que não vai concorrer à Presidência em 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que não vai concorrer à Presidência da República nas eleições de 2026 e que vai apoiar o candidato que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicar para disputar o pleito.

"Não preciso ser candidato à Presidência, não serei e vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar", disse Tarcísio em entrevista ao Flow Podcast nessa quarta-feira (9).

Na ocasião, ao falar sobre Bolsonaro — de quem foi ministro enquanto ele ocupava o Planalto —, Tarcísio não descartou a possibilidade de ele conseguir reverter a inelegibilidade e se candidatar nas próximas eleições. Jair Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, após a decisão da Corte Eleitoral, tornou-se inelegível pelos próximos oito anos.

"Elegível ou não elegível, a gente não sabe o que vai acontecer depois no futuro, acho que quem vai ser o candidato da direita que o pessoal tem essa grande curiosidade, quem vai substituir o Bolsonaro é o candidato que ele apontar. Ou vai ser ele, ou o candidato que ele apontar e é com ele que eu vou", disse o governador.



Na ocasião, ele ainda disse que teria que "avaliar" se continuaria no Republicanos caso a legenda entre para a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"É uma coisa que eu vou avaliar com o partido", afirmou. "Eu sou contra. Para mim, eu não gostaria de ver o meu partido fazendo parte da base do governo."