Valter Campanato/Agência Brasil Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais





Os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) serão nomeados líderes de ministérios. A informação foi confirmda nesta sexta-feira (4) por Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais.

A declaração foi dada durante uma entrevista coletiva realizada durante o evento Diálogos Amazônicos, em Belém (PA). O articulador do governo, no entanto, não confirmou quais pastas os parlamentares devem assumir.

“Já tem uma decisão do presidente Lula de trazer esses dois parlamentares, que representam duas bancadas importantes do Congresso. Mas, mais do que elas, podem atrair outros parlamentares, trazê-los para o governo, convidá-los para ocupar postos de ministérios”, disse o ministro.





O anúncio feito por Alexandre diz respeito a uma movimentação do governo para ampliar a base de apoio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional.

Fufuca e Costa Filho, inclusive, se reuniram com o ministro das Relações Institucionais ao longo de julho. Ambos os deputados do Centrão já eram cotados para assumir ministérios.

“Acreditamos que essas forças políticas vão ajudar muito. A decisão pelo presidente Lula está tomada. O presidente Lula gosta de fazer essa relação com as lideranças partidárias, então vai fechar essas reuniões, fazer o convite”, pontuou Padilha.