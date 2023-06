Marcelo Camargo/Agência Brasil - 26/04/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após prestar depoimento à Polícia Federal (PF) sobre os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília

Nesta sexta-feira (30), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação que pode torná-lo inelegível por oito anos. O placar, até o momento, está em 3 a 1 para a condenação do ex-chefe do Executivo.

A sessão começa a partir das 12h. Para formar maioria, a ação precisa de quatro votos a favor ou contra a inelegibilidade de Bolsonaro.

Votaram para retirar os direitos políticos do ex-mandatário o relator, Benedito Gonçalves, e os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Raul Araújo votou contra.

Ainda faltam registrar o voto Cármen Lúcia, Nunes Marques e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

Bolsonaro é alvo de ação que o acusa de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação após uma reunião com embaixadores meses antes das eleições, quando ele fez críticas às urnas eletrônicas e tentou disseminar informações falsas sobre o processo de votação.

Os ministros, porém, já formaram maioria para absolver o general Walter Braga Netto, então candidato a vice-presidente de Bolsonaro nas eleições do ano passado. Ele também foi alvo da ação protocolada pelo PDT.

Na visão dos ministros, Braga Netto não teve participação na mentoria ou na articulação da reunião com os embaixadores.