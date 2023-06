redacao@odia.com.br (IG) Jair Bolsonaro recebeu dinheiro dos apoiadores





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou nesta quinta-feira (29) que conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para quitar todas as multas que recebeu após perder processos na Justiça. O dinheiro foi depositado na conta do capitão da reserva por bolsonaristas após o início de uma campanha de “vaquinha” para transferência via Pix desde semana passada.

O ex-mandatário do país conversou com jornalistas ao desembarcar no Rio de Janeiro. Ele não contou qual o valor que recebeu até o momento. Bolsonaro tem uma dívida de cerca de R$ 1 milhão com o governo do Estado de São Paulo.

“Foi algo espontâneo da população. O Pix nasceu no nosso governo. Já foi arrecadado o suficiente para pagar as atuais multas e a expectativa de outras multas. O valor vamos mostrar mais para frente. Agradeço a contribuição. A massa contribuiu com valores entre R$ 2 e R$ 22. Foi voluntário”, relatou.

Bolsonaro foi multado sete vezes no estado paulista. As duas primeiras multas foram aplicadas em 2021 e o restante no ano passado, quando ele ainda ocupava à Presidência da República. O valor total é de R$ 1.062.416,65, segundo a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.

Campanha do Pix para Bolsonaro

Precisando quitar suas dívidas, Bolsonaro viu aliados iniciarem uma campanha de doações que giravam de R$ 10 a R$ 1 mil. Deputados, prefeitos, vereadores, caciques políticos e apoiadores publicaram nas redes sociais os valores que depositaram na conta do ex-presidente.

Bolsonaristas passaram a dizer que estavam ajudando o antigo chefe do Executivo federal por ele ser uma “vítima” do poder judiciário e que todos precisavam ajudá-lo para pagar “multas em processos absurdos”.

Além de ter que pagar as multas que recebeu, Bolsonaro pode ficar inelegível pelos próximos oito anos por reunião feita no ano passado com embaixadores no Palácio do Alvorada. Na ocasião, o ex-presidente atacou o processo eleitoral brasileiro e membros do judiciário com fake news e usou a TV Brasil para exibir o evento.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.