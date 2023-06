José Cruz/ Agência Brasil - 17/05/2023 Ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha

Nesta sexta-feira (9), o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reconhecem que o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "colocou o Brasil no lugar certo de novo".

A declaração de Padilha se dá devido à pesquisa Ipec/O Globo, divulgada nesta sexta, que mostra que 8% dos eleitores de Bolsonaro consideram a nova gestão "ótima ou boa", enquanto 33% acham "regular". O ministro comemorou o resultado e disse que "isso comprova que o Brasil voltou".

"A nova pesquisa do Ipec revelou que 41% dos eleitores do ex-presidente consideram o gov. Lula ótimo, bom ou regular. (...) Isso comprova que o Brasil voltou. Economia voltou a crescer; gasolina, diesel e gás estão mais baratos; o salário mínimo está sendo recuperado; os programas sociais com o Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos e Farmácia Popular foram recriados", escreveu Padilha nas redes.

Na publicação, o ministrou minimizou as dificuldades na articulação com o Congresso.

"Mesmo com todo esforço de construção de um novo modelo de relação junto ao Congresso Nacional, estamos aprovando projetos prioritários. Não à toa, muita gente que votou no ex-presidente já passou a reconhecer que o presidente Lula colocou o BR no lugar certo de novo", acrescentou.

