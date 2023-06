redacao@odia.com.br Governo Lula é aprovado por 37% e reprovado por 28%, diz Ipec

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manteve com aprovação maior que os ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL) em cinco meses de mandato. A pesquisa foi realizada pelo Ipec/O Globo e divulgada nesta sexta-feira (9).

Segundo o levantamento, 37% dos eleitores avaliam Lula como “ótimo ou bom”. Em junho de 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha 32% de aprovação dos brasileiros.

Já o ex-presidente Michel Temer tinha apenas 13% de aprovação em dezembro de 2016, quando completou cinco meses de mandato. Ele assumiu o Palácio do Planalto após o impeachment de Dilma Rousseff.

Entretanto, a avaliação do petista ainda fica abaixo em relação ao início dos governos Dilma e Fernando Henrique Cardozo. Dilma obteve aprovação de 48% nos primeiros cinco meses de gestão, enquanto FHC era bem avaliado por 42% do eleitorado.

Lula ainda fica com a aprovação abaixo se comparado aos seus primeiros dois mandatos. Em 2003, o atual chefe do Planalto tinha 43% do apoio do eleitorado. Já em 2007, esse número saltou para 50%.

Queda na aprovação

Embora tenha 37% de aprovação dos eleitores, Lula apresentou uma pequena oscilação se comparado às últimas pesquisas. Em março, o petista tinha 41% de aprovação, enquanto em abril ele era bem avaliado por 39% da população.

Cerca de 32% avaliam o governo como “regular”, ante os 30% apurados no último levantamento. As avaliações “ruim” ou “péssima” foram de 26% em abril, para 28%. Outros 3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Ipec foi realizada entre os dias 1º e 5 de junho. Ela entrevistou presencialmente 2 mil pessoas e tem um intervalo de confiança de 95%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos.