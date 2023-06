Reprodução Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

A nova pesquisa Ipec/O Globo , divulgada nesta sexta-feira (9), mostra que a aprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou para baixo e a reprovação oscilou para cima. Classificaram a gestão do petista como “boa” ou “ótima” 37% dos entrevistados, em abril porcentagem chegou a 39%.

As avaliações “ruim” ou “péssima” foram de 26% em abril, para 28%. Já os que classificam a administração do governo como “regular” somaram 32%, antes eram 30%. Os que não sabem ou não responderam são 3%.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos. Os dados desta pesquisa apontam uma tendência negativa da opinião da população em relação ao governo atual.

Na primeira pesquisa feita pelo Ipec neste ano, a distância entre os satisfeitos e os insatisfeitos com o governo eram de 17 pontos percentuais. No levantamento de hoje, os grupos estão separados em nove pontos.





O governo tem mais aprovação entre os mais pobres. Os que vivem mensalmente com até um salário mínimo somam 43% de aprovação ao governo, mas em abril, eram 53%. A parte mais rica caminhou para o lado oposto e subiu a porcentagem de satisfação com a gestão do petista. Classificaram como "bom" ou "ótimo" 36%, em abril foram 30%.

Ainda, a pesquisa revela que 53% aprovam a forma como Lula governa, enquanto 40% reprovam. Em março, o contentamento com o chefe do Executivo era 57% e o descontentamento alcançava 35%.

Eleitores de Bolsonaro

O levantamento ainda pediu para que eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro classificassem o terceiro mandato de Lula. Apenas 8% aprovaram a gestão do petista e 56% reprovaram. Classificaram como regular 33%.

Entre os eleitores de Lula, 68% aprovam o governo e 27% como regular. A reprovação alcança 3% deste grupo.

A pesquisa Ipec foi realizada entre os dias 1º e 5 de junho. Ela entrevistou presencialmente 2 mil pessoas e tem um intervalo de confiança de 95%.

