O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou sua gratidão pelo convite de participação na " Marcha para Jesus" e, embora tenha recusado sua presença no evento, agradeceu ao idealizador da solenidade, apóstolo Estevam Hernandes , e disse que a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) irá representa-lo na ocasião.

Na carta, Lula afirma que não poderá comparecer à manifestação, mas designou a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) e o advogado-geral da União Jorge Messias como seus representantes.

A Marcha para Jesus está agendada para ocorrer nesta quinta-feira, durante o feriado de Corpus Christi , na cidade de São Paulo.

O presidente Lula reitera sua admiração pela marcha ao longo da carta, destacando-a como uma "extraordinária expressão da fé do nosso povo".

Ele também relembra que, em 2009, foi o responsável pela criação do Dia Nacional da Marcha para Jesus, um dos seus "orgulhos".

Lula ressaltou que seu compromisso é "garantir o direito de cada cidadão brasileiro de professar sua fé" e expressou seus desejos para a comemoração seja um momento abençoado para todos os brasileiros.

Apesar da recusa, o apóstolo Estevam Hernandes considerou o gesto do presidente como positivo, reconhecendo a importância do evento.

Vale ressaltar que, embora Lula ser o "criador" do Dia Nacional da Marcha para Jesus, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o primeiro chefe de estado a participar do evento.

No ano passado, durante sua campanha para a reeleição, Bolsonaro utilizou a marcha como um palanque, aproveitando para criticar o risco do "socialismo" e abordar a situação econômica do país.

