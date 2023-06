Reprodução Alexandre Padilha nega que Lula decidiu trocar ministros





O ministro-chefe da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), negou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou uma decisão sobre fazer mudanças nos ministérios do governo federal. Em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, nesta quarta-feira (6), o petista deu algumas explicações sobre a articulação política do Palácio do Planalto .

"Tem muita especulação, tem muita bolsa de aposta, mas não tem qualquer tipo de decisão por parte do presidente Lula", relatou Padilha, referindo-se a possibilidade de Lula retirar Daniela Carneiro (Turismo), Juscelino Filho (Comunicações) e Rui Costa (Casa Civil) dos seus cargos para colocar nomes do Centrão.

Daniela e Juscelino se tornaram alvo porque fazem parte do União Brasil, mas lideranças do partido dizem que não se sentem representados pela dupla.

Lula passou a cogitar fazer mudanças nos ministérios e escutou sugestões de figuras importantes do União Brasil, como do deputado federal Luciano Bivar e o senador Davi Alcolumbre, que tentam emplacar aliados nas pastas.

Já Rui Costa é acusado de não estar articulando com o Congresso Nacional, além de descumprir acordos feitos com os parlamentares. Só que Padilha garantiu que o ex-governador da Bahia seguirá na Casa Civil, porque é “o verdadeiro capitão do time” e que Lula “tem total confiança” nele.

Lula avalia todos os ministros, diz Padilha

Padilha contou na entrevista que os ministros são avaliados todos os dias do ponto de vista técnico e político, mas que o presidente Lula gosta de observar o conjunto da sua equipe e não especificamente em alguns nomes ou pastas específicas.

O chefe das Relações Institucionais também minimizou o conflito entre o Planalto e o Congresso. Ele classificou os debates como “naturais” e que é norma os partidos indicarem pessoas para ministérios e secretarias.

"Esse é um debate que está na mesa, esse debate de algum tipo de reformulação, mas não personificado em um ou outro. Não tem qualquer tipo de decisão em relação a um ou outro ministro ou ministra", concluiu.





