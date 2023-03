Alan Santos/PR - 28/06/2019 Jair Bolsonaro chega ao Brasil no dia 30 de março

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) volta ao Brasil dia 30 de março, segundo o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto . O ex-mandatário está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022, quando embarcou dias antes de encerrar o mandato como Presidente da República.

Bolsonaro irá pousar em Brasília às 7h30. "Ficamos no seu aguardo Capitão, para juntos lutarmos por um Brasil mais justo e livre", disse Valdemar em um comunicado publicado nas redes sociais do PL .

Uma viagem pelo país aguarda o ex-presidente. Costa Neto pretende fazer com que Bolsonaro visite várias cidades para fortalecer a sigla para as eleições de 2024.

Altineu Côrtes (PL-RJ), líder da sigla na Câmara confirma que o ex-presidente irá viajar pelo país:

"A ideia é fazer uma verdadeira força-tarefa pelo Brasil, reforçando o papel de Bolsonaro como o grande líder da direita. Os deputados de cada estado vão acompanhar Bolsonaro, impulsionando essas visitas, existe a possibilidade de fazermos novas motociatas, inclusive. A Michelle não é candidata a nada, mas é a nossa liderança feminina, que certamente vai ajudar muito neste trabalho", disse Côrtes.

Passagem mais barata

Nesta sexta-feira (24), o ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira , declarou que Bolsonaro adiou a volta para o Brasil por conta das passagens aéreas .

"Sabe por qual motivo Bolsonaro vai escolher o dia que está voltando? Pois ele escolheu o dia em que a passagem é mais barata e vem de (classe) econômica. Esse é o Bolsonaro", disse Ciro Nogueira à Globonews.

A declaração gerou repercussão nas redes sociais, já que o ex-presidente recebe mais de R$ 80 mil de aposentadoria. "Pobre do Bolsonaro", escreveu um internauta.

A volta de Bolsonaro será na semana em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve estar no Brasil devido a uma viagem para a China.

O embarque do petista foi adiado, segundo informou a assessoria do presidente nesta sexta-feira (24). Lula foi diagnosticado com pneumonia leve e deve embarcar para a China somente na manhã de domingo (26).

