O presidente do PL , Valdemar Costa Neto , minimizou o escândalo das joias de diamantes dadas pelo governo da Arábia Saudita para o ex-presidente Jair Bolsonaro . Na avaliação do cacique do Partido Liberal, o antigo mandatário do país não agiu de “má fé”.

“Às vezes você comete erros, mas sem má fé. Desde que não dê prejuízo para o país”, declarou nesta terça-feira (21) Valdemar para o canal CNN Brasil durante a cerimônia de posse de Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulher, em Brasília.

O presidente da legenda também foi questionado se há alguma chance do episódio afetar a popularidade do antigo governante do país. Na opinião dele, Bolsonaro seguirá como o principal líder da direta brasileira. “Todo mundo comete erros. Quem votou nele [Bolsonaro] apoia, gosta dele”, pontuou.

Bolsonaro participou de evento de posse da esposa

Na manhã de hoje, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro tomou posse como presidente nacional do PL Mulher. A organização trata-se de um braço da sigla voltada para as parlamentares mulheres que compõem o Partido Liberal. A cerimônia contou com a presença de forma virtual do ex-presidente.

O ex-mandatário, que está fora do país desde o final de 2022, se emocionou em discurso direcionado a esposa. "Hoje é um dia muito especial. Estamos ai com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente nesse evento ao lado da minha esposa e da minha família, mas a vida se faz em momentos felizes e momentos tristes. E tudo passa a ser ensinamento pára nós. E creio eu que esse momento difícil para todos os brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes temos que sofrer para darmos valor ao que esta em nosso lado", disse Bolsonaro no discurso.

Ao final, o ex-presidente mandou um abraço aos homens presentes e um "beijo nas mulheres". Michelle brincou com a fala, agradeceu o marido pelo apoio dado, e puxou um "Parabéns para você" para Bolsonaro em comemoração ao aniversário do ex-mandatário, finalizando com um "te amo, meu velho".





