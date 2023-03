Lula Marques/ Agência Brasil - 20/03/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou a viagem à China que seria na manhã deste sábado (25) para a manhã de domingo (26). O petista foi diagnosticado com pneumonia leve na noite de quinta-feira (23).

Segundo a assessoria do presidente, Lula passou por exames ainda ontem, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após compromissos no Rio de Janeiro, onde participou de um evento no Complexo Naval de Itaguaí, visitou as obras do Museu Nacional e foi a um evento no Theatro Municipal.

A equipe de Lula publicou nas redes sociais que o presidente agora está no Palácio do Alvorada, residência oficial do Presidente da República, em Brasília.

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem a noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China. #EquipeLula — Lula (@LulaOficial) March 24, 2023





China

A visita ao principal parceiro comercial do Brasil contará com uma comitiva de mais de 240 pessoas, entre empresários e ministros, entre eles, o da Fazenda, Fernando Haddad.

No mês passado, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) se encontrou com representantes do governo da China e informou que Lula iria viajar para o país asiático em busca de investimentos para o Brasil.

“Recebi hoje o Embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, para discutir as relações entre Brasil e China, celebrando os 50 anos de estabelecimento de relações diplomáticas em 2024 e para a programada viagem do Presidente Lula a Pequim no próximo mês”, escreveu o vice-presidente na ocasião.

Lula falará sobre a guerra na Ucrânia

Lula também conversará com o presidente da China para falar sobre a Guerra na Ucrânia. A intenção do chefe do Executivo brasileiro é fazer com que os chineses apoiem o Brasil nas negociações de paz entre os ucranianos e os russos.

O chefe do Executivo brasileiro deve convidar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para participar da comitiva. A petista é a grande favorita para comandar o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição dos Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Ter Dilma ao seu lado durante sua visita à China reforçaria o desejo de Lula para que ela seja presidente do NBD. Recentemente, o brasileiro confirmou que tem um enorme desejo que a ex-presidente esteja no comando do Novo Banco de Desenvolvimento.

