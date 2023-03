Lula Marques/ Agência Brasil - 20.03.2023 Presidente Lula começou nova dieta com restrições, devido à intolerância à lactose





O médico Roberto Kalil Filho que o presidente tem "um quadro bom e deve viajar para" a China no domingo (26), um dia depois do previsto.

Lula foi diagnosticado com uma pneumonia viral leve o que levou o presidente a adiar o embarque para a China, agendado para sábado (25).

O principal evento na China é o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping – previsto para terça-feira (28). Este compromisso não deve ser afetado pela mudança na data.

“O quadro geral do presidente é bom, ele está estável... Está medicado e deve viajar domingo”, disse o médico.

