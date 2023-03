Reprodução Ciro Nogueira e Jair Bolsonaro

O ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-CI), afirmou que o ex-presidente adiou a volta ao Brasil por conta do preço das passagens. Segundo com o aliado, o ex-mandatário deixa os Estados Unidos dia 29 deste mês.

"Sabe por qual motivo Bolsonaro vai escolher o dia que está voltando? Pois ele escolheu o dia em que a passagem é mais barata e vem de (classe) econômica. Esse é o Bolsonaro", disse Ciro Nogueira à Globonews.

A declaração gerou repercussão nas redes sociais, já que o ex-presidente recebe mais de R$ 80 mil de aposentadoria. "Pobre do Bolsonaro", escreveu um internauta.

O ex-presidente deve chegar em solo brasileiro no dia 30 de março. Ele está em Orlando, nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro de 2022, deixando o Brasil antes mesmo do mandato acabar. O retorno já foi adiado algumas vezes, enquanto a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou para Brasília dia em 27 de janeiro deste ano.

A volta de Bolsonaro será na semana em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve estar no Brasil devido a uma viagem para a China.

O embarque do petista foi adiado, segundo informou a assessoria do presidente nesta sexta-feira (24). Lula foi diagnosticado com pneumonia leve e deve embarcar para a China somente na manhã de domingo (26).

