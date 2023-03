Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira





Ciro Nogueira (PP-PI) saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou nesta quinta-feira (23) que seu aliado ficará mais forte se for condenado “inelegível”. Em entrevista para o programa Estúdio i, da GloboNews , o senador também citou quem pode ser o representante da direita, caso o antigo mandatário do país não puder concorrer, e rejeitou Michelle.

“Se cometerem essa injustiça (...), ele vai se tornar muito mais forte. O Bolsonaro inelegível vai ficar muito mais forte do que ele elegível”, comentou. Nogueira foi ministro da Casa Civil da gestão Bolsonaro, mas já se posicionou a favor de Lula no passado.

O senador reafirmou que estará ao lado do ex-presidente e que defenderá a candidatura dele à Presidência em 2026. Porém, deixou claro que “política tem fila” e, caso Bolsonaro não possa disputar a eleição, ele pretende apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Pela forma como ele tá conduzindo o governo de São Paulo, pelo tamanho de São Paulo”, argumentou.

Questionado sobre a chance de Michelle Bolsonaro (PL) ser a sucessora do ex-presidente, Ciro a rejeitou. Na avaliação dele, a ex-primeira-dama pode concorrer como senadora ou vice.

Bolsonaro inelegível?

O ex-presidente perdeu o fórum privilegiado após perder a eleição no ano passado e passou a ser investigado pela justiça. Com várias acusações nas mãos do Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro corre o risco de ser condenado e ficar inelegível.

Não por acaso há uma disputa interna para que um novo nome se coloque como líder da direita e faça oposição ao PT. Além de Michelle e Tarcísio, Romeu Zema (Novo) também se colocou como possível figura para concorrer à Presidência da República em 2026.





