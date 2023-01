Reprodução: TV Globo - 26/01/2023 Michelle Bolsonaro de casaco claro deixando a área de desembarque do Aeroporto

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro , desembarcou no Aeroporto de Brasília às 19h17 desta quinta-feira (26). Ela veio de Orlando , nos Estados Unidos, onde estava com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desde o dia 30 de dezembro .

Utilizando máscara, boné e vestindo um casaco claro, Michelle chegou acompanhada de uma dupla de jovens, uma rapaz e uma menina. Ela saiu da área de desembarque empurrando um carrinho com bagagem, que logo entregou a um segurança que a aguardava.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não estava com ela. Michelle deixou o Aeroporto de Brasília às 19h53 acompanhada pelo segurança.

Visto de Bolsonaro

Acredita-se que o ex-presidente tenha viajado para os EUA com o visto A-1, destinado a políticos e diplomatas. Com o fim do mandato, o visto ainda tem a validade de 30 dias após a saída do cargo.

Se desejar permanecer em território norte-americano, Bolsonaro precisará solicitar outro tipo de visto, caso esteja utilizado o A-1. Isso porque a autorização irá expirar no próximo dia 1 de fevereiro.

A volta

A previsão de retorno do ex-mandatário é para o final do mês de janeiro, no entanto, segundo a Coluna Panorama do iG , deve adiar o retorno ao Brasil por conta do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres .

Torres foi preso no último dia 14 após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) por suposto envolvimento nos atos golpistas na sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

Ainda, Bolsonaro teria se irritado com uma minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro . O documento sugeria ao ex-mandatário uma intervenção no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A medida serviria para mudar o resultado das eleições de 2022.

O ex-presidente deve voltar para o Brasil somente em abril. Ele não acredita que o caso de Torres irá ser solucionado em breve e teme que seja delatado pelo ex-ministro, levando-o para prisão no momento em que estiver em solo brasileiro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.