O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá com governadores na manhã desta sexta-feira (27) para debater propostas de importância para os estados. O encontro está marcado para às 9h30, no Palácio do Planalto.

A reunião contará com a participação de, ao menos, 23 governadores. Entre eles estará Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG), Cláudio Castro (RJ) e Eduardo Leite (PSDB).

Entre as principais propostas que serão discutidas estão melhorias em infraestrutura, cobrança de impostos e andamento da Reforma Tributária.

Leite e Ronaldo Caiado (Goiás), por exemplo, querem a retomada da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis. O desconto no imposto foi liberado no ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e impactou na queda do preço dos combustíveis. Lula então decidiu manter o decreto nos dois primeiros meses do ano para encontrar outras soluções que não prejudiquem as contas estaduais.

Já Wilson Lima (Amazonas) e Helder Barbalho (Pará) pedirão que a União destine recurso para a BR-319. Romeu Zema (Minas Gerais) fará cobranças em relação à BR-381 e discutirá as vendas dos metrôs de Belo Horizonte.

Cláudio Castro falará da ferrovia que liga o Porto do Açu a Tubarão, no Espírito Santo, e a TransBaixada, rodovia interligando os municípios da Baixada Fluminense, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer debater a situação do Porto de Santos e a construção de uma linha do metrô na região do ABC Paulista.

Os chefes dos estados ainda devem cobrar o fortalecimento do SUS e investimentos na Farmácia Popular. Governadores do Nordeste também vão cobrar investimentos para a redução da fome na região.

Confira quem comparecerá na reunião

Eduardo Leite (Rio Grande do Sul)

Jorginho Mello (Santa Catarina)

Tarcísio de Freitas (São Paulo)

Romeu Zema (Minas Gerais)

Cláudio Castro (Rio de Janeiro)

Gladson Cameli (Acre)

Mauro Mendes (Mato Grosso)

Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul)

Ronaldo Caiado (Goiás)

Jerônimo Rodrigues (Bahia)

Raquel Lyra (Pernambuco)

Elmano Freitas (Ceará)

Rafael Fonteles (Piauí)

Paulo Dantas (Alagoas)

Carlos Brandão (Maranhão)

Fábio Mitidieri (Sergipe)

Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte)

João Azevêdo (Paraíba)

Helder Barbalho (Pará)

Wanderlei Barbosa (Tocantins)

Antonio Denarium (Roraima)

Wilson Lima (Amazonas)

Celina Leão (Brasília)

