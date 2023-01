Montagem Michelle Bolsonaro fez propaganda para o amigo Augustin Fernandez

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) fez uma publicidade no seu perfil no Instagram de um colar e de produtos que cuidam da pele. Após fazer quatro stories, surgiram curiosidades dos seguidores quanto à esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu para realizar a propaganda.



Michelle tem 5,8 milhões de seguidores e alto engajamento por ter ocupado um dos postos mais importantes da política brasileira. Apesar de não estar mais no cargo de primeira-dama, ela segue como uma das mulheres mais citadas nas redes sociais por conta das notícias recentes envolvendo sua família.

Se Michelle fosse cobrar para fazer a publicidade, ela teria que apresentar a contratante o número de seguidores, a quantidade de likes e o índice de comentários tanto negativos quanto positivos para poder definir o pagamento que receberá por parte da empresa.

Segundo cálculo feito pela Influencer Marketing Hub, a ex-primeira-dama possui uma média de curtidas de 459,567 e um índice de comprometimento de 8.04%. Diante desses números, ela poderia cobrar de US$ 11.515 a US$ 19.191.

Com o dólar acima dos R$ 5 o pagamento sendo convertido para o real, Michelle conseguira embolsar entre R$ 57.575 a 95.955.

Os números poderiam ser melhores se a ex-primeira-dama postagem com maior frequência no seu perfil. A última vez que ela publicou um reels foi em 3 de janeiro, enquanto uma foto ocorreu no dia 1.

Quando ocupava o cargo de primeira-dama, Michelle usava o Instagram para postar foto ou vídeo a cada cinco dias, comportamento diferente das principais influenciadoras digitais, que fazem publicações todos os dias.

Michelle Bolsonaro cobrou para fazer a publicidade?

A ex-primeira-dama postou quatro stories com um colar e passando um produto que serve para cuidar do rosto. “Oi, gente. Passando aqui pra mostrar pra vocês dois produtos que eu amo do meu amigo Augustin Fernandez ”, comentou a esposa do ex-presidente.

Fernandez é um dos melhores amigos dela e tem passado uma temporada em Orlando ao lado da família do capitão da reserva. Então é muito provável que a propaganda tenha sido feita de forma gratuita.

Michelle e Augustin não informaram se a publicidade foi paga ou feita de graça pela esposa de Bolsonaro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.