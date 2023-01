reprodução / redes sociais - 02.01.2023 Após posse de Lula, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse estar torcendo pelo Brasil

Um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomar posse como presidente da República , o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL) apareceu em vídeo publicado nas redes sociais dizendo que vai torcer pelo Brasil e que espera que o país apresente "algo concreto" à população nos próximos anos, em referência ao governo do petista.

Bolsonaro viajou à Flórida, nos Estados Unidos, em 30 de dezembro, em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) e partiu da Base Aérea Militar de Brasília . Com a viagem do ex-presidente, a faixa presidencial foi passada a Lula por um grupo de pessoas representando o "povo brasileiro" .

Desde a derrota nas eleições de 2022 , surgiram boatos de que Bolsonaro não participaria da cerimônia de posse de Lula ou passaria a faixa a ele. Foi cogitado, então, que seu vice, Hamilton Mourão , passasse a peça ao presidente eleito, mas o senador disse que também não compareceria ao evento.

Nos EUA , Bolsonaro está hospedado em uma casa de férias do ex-lutador de MMA José Aldo, na cidade de Kissimmee , que fica a cerca de 35 quilômetros de Orlando .

Na gravação divulgada nessa segunda-feira (2), Bolsonaro apareceu ao lado do empresário Cristiano Piquet e falou sobre os resultados de seu governo. Na ocasião, ele também pediu que o Brasil seja abençoado.

"Infelizmente aconteceu o que todos sabem e a gente pede a Deus que abençoe nosso Brasil e que seja realmente um país, não apenas de esperança, mas um país que tenha realmente, apresente algo concreto para o povo, que merece ser feliz", afirmou Bolsonaro no vídeo.

Bolsonaro fez live antes de viajar

Na manhã do dia 30, o mandatário realizou uma "live de despedida" aos apoiadores, atendendo aos apelos de seus auxiliares políticos .

No discurso intitulado de "Prestação de contas e atual momento politico brasileiro", Bolsonaro acenou para apoiadores e criticou a tentativa de " ato terrorista no aeroporto de Brasília ", além de defendeu seu mandato e chorar ao final da transmissão pedindo calma aos apoiadores.

A live do chefe do Executivo foi acompanhada por milhares de espectadores que enxergaram o discurso do mandatário com melancolia. Diversos manifestantes que estavam há quase dois meses em frente ao QG do Exército em Brasília deixaram o local após o pronunciamento.

