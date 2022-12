Reprodução Redes Sociais Bolsonaro acena para apoiadores no Palácio do Alvorada (11.12.2022)

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) deve embarcar em uma aeronave da FAB (Força Área Brasileira) no início da tarde desta sexta-feira (30) com destino a Miami, nos Estados Unidos.

Com a base já preparada em Brasília, o futuro ex-mandatário do país deve partir por volta das 13h45 e chegar a Orlando pouco antes das 20h.

Segundo uma portaria publicada no Diário Oficial da União, apesar do chefe do Executivo desembarcar em Orlando, a liberação de equipe de assessoramento e segurança para Bolsonaro foi para uma "agenda Internacional a realizar-se em Miami/Estados Unidos da América, no perídio de 1º a 30 de janeiro de 2023" .

Alguns interlocutores do presidente afirmam que ele passará alguns dias em Orlando antes de ir para Miami.

A 'live' de despedida



Na manhã desta sexta, o mandatário realizou uma "live de despedida" aos apoiadores, atendo aos apelos de seus auxiliares políticos.

No discurso intitulado de "Prestação de contas e atual momento politico brasileiro", Bolsonaro acenou para apoiadores e criticou a tentativa de "ato terrorista no aeroporto de Brasília", além de defendeu seu mandato e chorar ao final da transmissão pedindo calma aos apoiadores.

A live do chefe do Executivo foi acompanhada por milhares de espectadores que enxergaram o discurso do mandatário com melancolia. Diversos manifestantes que estavam há quase dois meses em frente ao QG do Exército em Brasília deixaram o local após o pronunciamento.

