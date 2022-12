Divulgação: PMDF Polícia Militar do Distrito Federal interceptando o explosivo

A Polícia Militar do Distrito Federal interceptou, neste sábado (24), um artefato explosivo em uma via próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Segundo informou a polícia militar ao iG , o material foi recolhido pelo esquadrão antibombas da PM. O artefato "foi entregue à perícia" para analisar qual era o tipo de explosivo encontrado.

A PM esclareceu ainda que, por volta das 7h30 da manhã, uma caixa com o explosivo foi colocada em um caminhão de combustíveis que estava a caminho do aeroporto. O motorista do veículo estranhou o material e acionou os militares.

No local, os agentes antibomba isolaram a área e levaram o objeto para os especialistas da Polícia Civil. O fluxo de veículos a caminho do aeroporto está normal. Os carros puderam desviar da via interditada e passar pela via marginal.

Segundo a empresa que administra o aeroporto de Brasília , a Inframerica, as operações do terminal aéreo não foram prejudicadas: "Pousos e decolagens ocorrem normalmente", afirmou em nota.

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino , publicou nas redes sociais que está acompanhando o caso.

"Há no material “emulsão de pedreira”. Exames periciais do artefato, assim como investigações, estão sendo executadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. Equipe da transição acompanhando", escreveu Dino no Twitter.

