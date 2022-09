Reprodução/Noaa/Twitter Imagens infravermelhas do Furacação Ian em Cuba

O furacão Ian tocou o solo perto de Fort Myers, na Flórida , nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (28). O fenômeno, que tem ventos de até 250km/h, vem ganhando força e já alcança a categoria 4 , segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) do país.

O grande ciclone já passou por Cuba e matou duas pessoas no oeste da ilha , segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA. O fenômeno também deixou mais de 11 milhões de pessoas sem energia elétrica e vilarejos inundados.

Oito regiões da Flórida receberam ordem para sair de locais inseguros: Charlotte, Hillsborough, Lee, Levy, Manatee, Pasco, Pinellas e Sarasota. Uma atualização projeta o furacão atingindo mais o sul do estado.

Os parques da Disney , que ficam na cidade de Bay Lake, próximo a Orlando , fecharam as portas por pelo menos dois dias.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em 67 condados e a passagem do furacão deve provocar cortes de energia elétrica. O presidente dos EUA, Joe Biden também declarou estado de emergência, o que permite liberar fundos de ajuda federal.

Meteorologistas informaram que, assim que o Ian deixar o oeste de Cuba, a tempestade pode atingir o norte de Tampa no início da sexta-feira (30). Outra possibilidade é o fenômeno seguir na direção de Panhandle.

Segundo o jornal New York Times, este é um dos furacões mais fortes que atinge os Estados Unidos. Os especialistas em clima ainda alertam que parte da Flórida ainda irá enfrentar uma onda de tempestade catastrófica, ventanias e alagamentos.

