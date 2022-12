Divulgação/Hamilton Mourão Mourão: Bolsonaro deve entregar faixa e provocar Lula ao pé do ouvido

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) defendeu que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) entregue a faixa presidencial a Lula e fale ao "pé do ouvido" do novo presidente.

Mourão sugeriu que Bolsonaro se coloque como líder da oposição no mandato do petista. Bolsonaro já havia sinalizado a sua vontade de não realizar essa tradição na cerimônia de posse.

Mourão sugeriu ainda uma possível provocação por parte de Bolsonaro na cerimônia. "Sou um fã do Winston Churchill. Ele disse que na vitória nós temos que ser magnânimos e na derrota temos que ser altivos e desafiadores. Então, que o presidente, em um gesto altivo e desafiador, entregue a faixa ao novo presidente, o Lula, e diga no ouvidinho dele: 'fica atento que eu vou tá olhando tudo aquilo que você tá fazendo", disse Mourão.

