O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus , celebrou a indicação da presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade , ao Ministério da Saúde. A nomeação foi oficializada pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em cerimônia na manhã dessa quinta-feira (22) .

A socióloga está à frente da Fiocruz desde 2017 e será a primeira mulher a liderar a pasta da Saúde .

"Parabéns à minha amiga Dr. Nísia Trindade @nisia_trindade por ser indicada para ser ministra da saúde do Brasil, a 1ª mulher a assumir esta posição. Tudo de bom e conto que trabalharemos juntos nos próximos anos para avançarmos na #Saúde para Todos!" , escreveu o diretor da OMS nas redes sociais.

Devido à posição que Nísia ocupa na fundação, que é uma das maiores instituições de saúde do Brasil, a futura ministra já se encontrou com Tedros algumas vezes.

Pouco tempo antes de a Covid-19 ser declarada como emergência global , Nísia foi até a sede da OMS , em Genebra, para representar a Fiocruz , durante encontro com mais de 300 especialistas internacionais. Eles foram ao local para avaliar o cenário mundial da doença e encontrar formas de combater o vírus, que se alastrava.

Na ocasião, ela chegou a coordenar as sessões durante um dos dias do encontro, que definiu as prioridades de pesquisas em escala global relacionadas ao vírus da Covid-19 .

Antes disso, em 2018, ela também fez parte de um grupo de trabalho que visava construir o Plano de Ação Global da OMS . No ano seguinte, atuou como membro do grupo consultivo da Organização para implementação da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) .

