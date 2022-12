Reprodução / CNN Brasil - 22.12.2022 Lula viaja para São Paulo para passar o Natal com a família

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai embarcar para São Paulo no fim da tarde desta sexta-feira (23) para passar o Natal com a família. Já na segunda-feira (26), ele retorna a Brasília para terminar de montar o novo governo.

“Vou ter que sexta-feira sair daqui por volta das 16h porque eu tenho que experimentar o terno da posse. Já está encomendado”, declarou o petista, depois de anunciar 16 futuros ministros de sua gestão.

“Na 2ª feira de manhã estarei aqui para terminar a nossa tarefa de montar o nosso governo e de começar a trabalhar”, disse ele.

A gestão de Lula terá 37 ministérios. O petista já anunciou os nomes de 21 ministros que farão parte da gestão.

