O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa , defendeu que o grupo de bolsonaristas que tentou invadir o edifício-sede da Polícia Federal na noite desta segunda-feira (12), em Brasília , seja identificado e que todos os culpados sejam responsabilizados e punidos.

"Não é admissível que pequenos grupos de arruaceiros promovam o caos na capital do País. A identificação e punição dos culpados deve ocorrer rapidamente", afirmou em nota.

Costa também conversou com o governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) , sobre o ocorrido e, de acordo com o futuro ministro, Ibaineis garantiu o reforço da segurança para reestabelecer a ordem pública.

Após um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentar invadir o edifício-sede da Polícia Federal na noite de ontem, na Asa Norte de Brasília , a região central da capital amanheceu nesta terça-feira (13), com resquícios do vandalismo cometido .

Os atos ocorreram no mesmo dia da diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB) .

Segundo o Corpo de Bombeiros do DF , oito carros e cinco ônibus foram queimados durante os atos. Desse total, quatro ônibus e sete carros foram totalmente queimados e o restante, parcialmente. Além disso, uma pessoa de 67 anos precisou de atendimento médico após inalar gás lacrimogêneo.

Diplomação

Lula e Alckmin tiveram os cargos formalizados em uma solenidade de diplomação nessa segunda, devido à vitória no resultado das eleições 2022 .

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável por diplomar as pessoas eleitas para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da República. A diplomação ocorre para formalizar a escolha da maioria dos brasileiros nas urnas eletrônicas.

A entrega dos diplomas é obrigatória, segundo a Justiça Eleitoral, para ocorrer antes da posse, pois representa a confirmação de todas as exigências previstas na legislação eleitoral e estão aptos para exercer o mandato.

Novo ministro

Rui Costa encerra neste mês os oito anos à frente do governo baiano e vai assumir a Casa Civil a partir de 2023, no governo Lula .

O anúncio foi feito pelo petista na última semana, quando divulgou os cinco primeiros nomes que vão assumir ministérios em seu governo. São eles:

