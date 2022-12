Reprodução/Twitter Bolsonaristas atearam fogo em veículos no DF





Um grupo de bolsonaristas tentou invadir, na noite desta segunda-feira (12), uma sede da Polícia Federal localizada na Asa Norte de Brasília. Eles também incendiaram um ônibus que circulavam no local.

Os atos começaram após Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinar a prisão temporária de 10 dias de um indígena identificado como José Acácio Tserere Xavante por condutas ilícitas em atos antidemocráticos.

Bolsonaristas espalham terror no centro de Brasília. É preciso ação enérgica contra os atos terroristas. Os golpistas precisam ser tratados com o rigor da Lei. pic.twitter.com/nlSyJjn6R1 — Erika Kokay (@erikakokay) December 13, 2022

"A manifestação, em tese, criminosa e antidemocrática, revestiu-se do claro intuito de instigar a população a tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo a posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos”, informou a Procuradoria-Geral da República no documento enviado ao STF.





As ações realizadas pelos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) na capital federal contaram com a depredação de diversos carros, com a tentativa de invasão à sede da PF e incêndios a veículos como ônibus e carros.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra também o momento em que manisfestantes tentam jogar um ônibus de cima de um viaduto. As imagens mostram que o veículo fica à beira de cair.

🇧🇷 AGORA: Bolsonaristas tentam jogar ônibus de cima de um viaduto em Brasília. pic.twitter.com/Fy9UqvRi9S — Eixo Político (@eixopolitico) December 13, 2022

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para conter os protestos e houve confronto com os manifestantes. Os oficiais utilizaram balas de borracha, spray de pimenta e bombas de efeito moral para acalmar os bolsonaristas.

O futuro ministro da Justiça, Flavio Dino, chamou de "inaceitáveis" os atos de vandalismo realizados na noite desta segunda-feira em Brasília.

"Inaceitáveis a depredação e a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília. Ordens judiciais devem ser cumpridas pela Polícia Federal. Os que se considerarem prejudicados devem oferecer os recursos cabíveis, jamais praticar violência política", escreveu na sua conta oficial do Twitter.



Inaceitáveis a depredação e a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília. Ordens judiciais devem ser cumpridas pela Polícia Federal. Os que se considerarem prejudicados devem oferecer os recursos cabíveis, jamais praticar violência política. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 12, 2022

Confira, abaixo, mais vídeos que mostram a ação dos bolsonaristas:



🇧🇷 Bolsonaristas quebram e colocam fogo em carros estacionados nos arredores do Brasília Shopping, no centro de Brasília. pic.twitter.com/5b1uw8dvLA — Eixo Político (@eixopolitico) December 13, 2022

TERRORISTAS BOLSONARISTAS tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília e agora estão incendiando carros. Esses golpistas têm que ser chamados pelo que são: criminosos que precisam ser punidos com todo rigor da lei. pic.twitter.com/MxDs6uQc8y — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 13, 2022

