Reprodução Ibaneis Rocha, reeleito governador do Distrito Federal

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), está matematicamente reeleito. Com 100% das urnas apuradas, Ibaneis conquistou 832.633 votos, 50,30%. No Senado, a capital federal elegeu Damares Alves , ex-ministra de Jair Bolsonaro.



Para vencer no primeiro turno, o atual governador precisou esperar até a reta final da apuração, já que a eleição foi apertada, uma vez que, para vencer no primeiro turno, é preciso ter 50% + 1 dos votos válidos.

Atrás de Ibaneis aparece Leandro Grass (PV), com 434.587 votos, 26,25%. Paulo Octávio Po (PSD), terceiro, surge com 7,47%.

Aos 51 anos, Ibaneis é advogado e tem trajetória ainda curta na política. Após 25 anos atuando no direito, concorreu ao governo do Distrito Federal em 2018 e venceu, apoiando e se associando ao presidente Jair Bolsonaro. Na campanha deste ano, se afastou da imagem do chefe do Executivo, e conseguiu a reeleição no primeiro turno.

Senado

Com folga, a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos), foi eleita senadora pela capital federal. Já com 100% das urnas apuradas, Damares teve 714.562 votos, 44,98%. Atrás dela ficou Flávia Arruda (PL), com 27,05%. Rosilene Corrêa (PT), terceira mais votada, teve 22,42%.