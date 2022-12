PT - 30.03.2021 Rui Costa (PT), governador da Bahia

O futuro ministro-chefe da Casa Civil , Rui Costa (PT-BA) se reuniu com o atual chefe da pasta, Ciro Nogueira (PP-PI) na tarde desta terça-feira (13). O encontro foi realizado para alinhar o processo de transição entre os governos .

Segundo o governador da Bahia, as pautas da conversa foram tratadas com tranquilidade.

"A reunião foi bastante positiva e ocorreu em clima de tranquilidade. Uma transição de governo tranquila mostra maturidade de quem está saindo, e de quem chega para a nova gestão", afirmou Rui Costa.

Costa estava na companhia do secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti, que classificou o encontro como cordial.

"Rui tirou algumas dúvidas superficiais do ministério, trocaram ideias do dia a dia da Casa Civil, não foi uma conversa densa, as estruturas já estavam abertas pelo pessoal da transição", disse Cavalcanti.

Apesar do clima amistoso entre os ministros, eles tem uma opinião diferente sobre os recentes atos de vandalismo que aconteceram em Brasília na noite da última segunda-feira (12) .

Nogueira, apoiador de Jair Bolsonaro (PL) , insinuou nas redes sociais que os atos teriam sido realizado pelos opositores do atual governo.

“Eles tem cara de Black Blocs, jeito de Black Blocs, fúria de Black Blocs, cheiro de Black Blocs e violência dos Black Blocs, que não existiram durante todo o governo Bolsonaro. Será coincidência ou a volta deles?”, escreveu Ciro no Twitter.

Já Rui Costa, declarou que os apoiadores do atual presidente responsáveis pelo protesto violento devem ser identificados e punidos.

"Não é admissível que pequenos grupos de arruaceiros promovam o caos na capital do País. A identificação e punição dos culpados deve ocorrer rapidamente", afirmou Costa em nota.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou no dia 9 de dezembro que o atual governador da Bahia, Rui Costa, seria o futuro ministro da Casa Civil .

Rui Costa encerra neste mês os oito anos à frente do governo baiano. Ele será sucedido por Jerônimo Rodrigues (PT) na função.

Ele é formado em economia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), estado natal. Iniciou sua trajetória política, com atuação no movimento sindical, no Polo Petroquímico de Camaçari, na década de 1980.

Além disso, Costa já foi vereador em Salvador e ganhou destaque como secretário estadual durante a gestão de Jaques Wagner (2007-2014). O político foi secretário de Relações Institucionais, elegeu-se deputado federal e, depois, assumiu a Casa Civil do governo de Jaques Wagner.

