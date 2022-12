Isac Nóbrega/PR - 26/01/2019 Governador de Minas Gerais, Romeu Zema e o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante encontro de trabalho em Belo Horizonte

A direção nacional do Novo iniciou um trabalho de pesquisa para identificar se os filiados são favoráveis a mudanças no estatuto. A intenção da sigla é se fortalecer para que Romeu Zema , governador reeleito de Minas Gerais, tenha força para concorrer ao cargo de presidente da República em 2026, dando uma “rasteira” em Jair Bolsonaro (PL).



Segundo apurou o Portal iG, os caciques da sigla estão preocupados com o pouco espaço que terão no Congresso Nacional e não encontram uma solução para serem competitivos nas eleições de 2024. A análise feita internamente é que o estatuto é engessado e não facilita a criação de diretórios municipais.

O Novo quer, por exemplo, realizar coligações e até mesmo participar de alguma federação. Neste ano, a legenda abriu uma exceção para Zema, que contou com o apoio de PP, MDB, Podemos, Solidariedade, Patriota, Avante, PMN, AGIR e DC.

A ideia é autorizar que os diretórios estaduais e municipais façam suas alianças com base na cultura da região em que estão disputando as eleições, desde que não perca a visão ideológica da legenda.

Outro ponto que será debatido é o uso do fundo eleitoral. O Novo sempre foi contra o uso de dinheiro público para fazer eleição. Porém, a direção do partido não descarta em realizar mudanças e deixar nas mãos dos candidatos a escolha de utilizar ou não o recurso.

A maior preocupação é a questão dos diretórios municipais. Os caciques nacionais foram procurados para que o Novo fosse implementado em várias cidades, mas o estatuto era visto como um complicador, já que fazia muitas exigências para filiar uma pessoa.

Agora não é descartada a possibilidade de facilitar a filiação e também pagar dirigentes do partido para que se tenha maior profissionalismo.

Mudanças visam beneficiar Zema

A vitória de Zema em Minas foi apenas um passo para que o Novo procurasse um novo rumo. A intenção da sigla é “entrar no sistema” para fazer a mudança que acredita ser necessária.

O governador reeleito é visto como um nome forte para representar a direita. Para que isso ocorra, a legenda quer formar bases em diversos pontos do Brasil e ter força no Congresso Nacional.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.