PT - 30.03.2021 Rui Costa (PT), governador da Bahia

O futuro ministro da Casa Civil , Rui Costa , afirmou nesta sexta-feira (9) que a pasta buscará realizar investimentos no país que irão tirar o país do "ciclo do desemprego". O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o governador da Bahia para assumir a pasta .

"Fazer com que o país cresça, que os investimentos retornem, que pessoas possam sair da condição de beneficiários de auxílio e passem a ter renda. Prioridade nossa passará por incentivar, com outros ministérios, o retorno dos investimentos", disse Rui Costa na sede da transição de governo, em Brasília.

Obras

Segundo o futuro ministro da Casa Civil, uma das prioridades do governo vai ser a retomada das obras paradas no país.

"As prioridades são aquelas que puderem dar em menor tempo o maior retorno em geração de emprego, renda e investimentos. Vamos hierarquizar as obras que estão com maior percentual de execução para definir [quais serão retomadas]", disse Rui Costa.

"Buscaremos fazer ajustes dialogando com setor privado para destravar investimentos. Investimentos que podem ser feitos por PPPs (parcerias público-privadas)", acrescentou.

Quem é Rui Costa?

Rui Costa encerra neste mês os oito anos à frente do governo baiano. Ele será sucedido por Jerônimo Rodrigues (PT) na função.

Rui Costa se formou em economia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), estado natal. Iniciou sua trajetória política, com atuação no movimento sindical, no Polo Petroquímico de Camaçari, na década de 1980.

Rui Costa foi vereador em Salvador e ganhou destaque como secretário estadual durante a gestão de Jaques Wagner (2007-2014). O político foi secretário de Relações Institucionais, elegeu-se deputado federal e, depois, assumiu a Casa Civil do governo de Jaques Wagner.

O futuro ministro foi eleito governador da Bahia em 2014 e em 2018.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.